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У Катарі відбулася церемонія відкриття ЧС-2022 з футболу

23.11.2022 / 18:23
Церемонію провели на 60-тисячному стадіоні Ель-Байт в Ель Хаурі. Її відвідали емір Катару Тамім бін Хамад Аль Тані та голова Міжнародної федерації футболу (FIFA) Джанні Інфантіно.

Церемонію провели на 60-тисячному стадіоні Ель-Байт в Ель Хаурі. Її відвідали емір Катару Тамім бін Хамад Аль Тані та голова Міжнародної федерації футболу (FIFA) Джанні Інфантіно.

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