У Катарі відбулася церемонія відкриття ЧС-2022 з футболу

Церемонію провели на 60-тисячному стадіоні Ель-Байт в Ель Хаурі. Її відвідали емір Катару Тамім бін Хамад Аль Тані та голова Міжнародної федерації футболу (FIFA) Джанні Інфантіно.

Церемонію провели на 60-тисячному стадіоні Ель-Байт в Ель Хаурі. Її відвідали емір Катару Тамім бін Хамад Аль Тані та голова Міжнародної федерації футболу (FIFA) Джанні Інфантіно.