У Катарі відбулася церемонія відкриття ЧС-2022 з футболу

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ТОП-3 ноутбуков Леново из разных ценовых категорий23.11.2022 / 18:01
Ремонт техніки Apple - важливі нюанси вибору сучасного СЦ21.11.2022 / 22:35Коли техніка Apple тільки-но почала з'являтися на вітчизняному ринку, будь-яка поломка ставала для користувачів справжньою проблемою. Ремонт обходився не лише дуже дорого, а й тривав дуже довго. На щастя, ті часи давно минулоріч, проте вибір сучасного сервісу Епл все одно вимагає грамотного підходу. Щоб спростити завдання, розглянемо деякі важливі нюанси, які у цьому допоможуть.Последние новости рубрики
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