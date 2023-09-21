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У Китаї розпочалися ХІХ Азійські ігри. росію на них не запросили

24.09.2023 / 13:15 28 февраля 2014, пятница, №038 (311)
У китайському місті Ханчжоу відбулася церемонія відкриття ХІХ Азійських ігор, які за масштабом організації перевершують майбутню Олімпіаду в Парижі. росію на них не запросили.

Як передає Укрінформ із посиланням на МЗС КНР, участь у церемонії взяв лідер Китаю Сі Цзіньпін, керівники міжнародного олімпійського руху та очільники низки держав регіону.

Помпезна церемонія, організована з великим розмахом, відбулася в суботу ввечері на стадіоні Олімпійського спортивного центру Ханчжоу (провінція Чжецзян), збудованому у вигляді лотоса - квітки-символа Китаю.

Дійство тривало дві години й супроводжувалося масштабним театральним і світловим шоу, феєрверками й численними відео, в яких, серед іншого, переповідалась історія Чжецзяну від стародавньої цивілізації Лянчжу, що існувала в цьому регіоні 5 тисяч років тому, до сьогодення.

23 вересня збігається з осіннім рівноденням у 24 сонячних циклах китайського місячного календаря, що також знайшло відображення в церемонії у вигляді нефритових птахів та інших традиційних китайських символів.

Вогонь Азійських ігор, який мандрував Китаєм від 8 вересня, запалав над ареною рівно о 22:00 за місцевим часом (17:00 суботи за Києвом).

Ці ігри мали відбутися ще минулого року, проте через пандемію COVID-19 були відкладені.

Змагання проходитимуть до 8 жовтня у Ханчжоу та ще п’яти містах Китаю.

В Іграх беруть участь близько 12 500 спортсменів із 45 країн, тобто більше, ніж на майбутній дітній Олімпіаді в  Парижі, де очікується 10 500 учасників. Китайська делегація є найбільшою і налічує 1329 осіб, у тому числі 886 спортсменів.

Як повідомляє ВВС, загалом атлети змагатимуться у 40 видах спорту й 61 дисципліні, серед них як традиційні олімпійські, так і екзотичні, на кшталт перегонів на човнах-драконах.

росію та білорусь, яким заборонено брати участь у міжнародних спортивних заходах через вторгнення в Україну, на Ігри не покликали. Тут не буде навіть російських та білоруських спортсменів, яким дозволено виступати під нейтральним прапором.

«Концепція участі спортсменів з російськими та білоруськими паспортами на Азійських іграх-2023 опрацьовувалась…, але виявилася нездійсненною з технічних причин», - цитує ВВС заяву Міжнародного олімпійського комітету.

Азійські ігри
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