В Кабуле террористы пытались убить депутата, погибли люди

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, вследствие взрыва получили ранения 20 человек, в том числе и депутат Хан Мохаммад Вардак, который был целью террористов. Среди пострадавших есть дети и женщины.

Сейчас неясно, как был организован взрыв: была ли заложена взрывчатка в машину, припаркованную на пути следования законодателя, либо террорист управлял заминированным автомобилем.

Пока никто не взял на себя ответственность за теракт.

По данным МВД Афганистана, за последние 3 месяца в стране вследствие нападений и терактов погибли 487 мирных жителей и получили ранения 1049 человек.

Всё это происходит на фоне мирных переговоров между властью и Талибаном.

Как сообщалось, правительство Афганистана и исламское радикальное движение "Талибан" в сентябре 2020 года начали переговоры на фоне гражданской войны, которая длится уже 19 лет.

2 декабря они подписали письменное соглашение о процедуре дальнейших переговоров по таким важным темам, как установление перемирия.

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