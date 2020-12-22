В разных городах провели акции против назначения Шкарлета

Около сотни студентов, преподавателей, представителей молодежных общественных организаций и братств пикетировали сегодня под стенами Львовской облгосадминистрации с требованием отменить назначение Сергея Шкарлета министром образования Украины.

«Большинство из нас являются будущими учителями и нам важно, чтобы образование в Украине развивалась, а для этого нужны реформы. А Шкарлет - это трэш. Шкарлет - это человек, который ничего не делает, тормозит развитие. Если Шкарлет останется министром, то ни образование, ни наука не с народом», - заявили протестующие.

К активистам вышла председатель Львовского областного совета Ирина Гримак, которая поблагодарила молодежь за отстаивание своей позиции и пообещала, что завтра на заседании облсовета вынесут на голосование депутатов обращение о срочном принятии решения об отставке Шкарлета с должности министра образования Украины, оно будет направлено к председателю Верховной Рады и премьер-министру.

Протесты против нового министра образования Сергея Шкарлета сегодня, 21 декабря, прошли во многих украинских городах.

В Виннице участники акции «Стоп Шкарлет» собрались на Европейской площади. Они раздавали «дипломы» прохожим, спрашивать, что они знают о Шкарлете, а затем сожгли «дипломы».

Аналогичная акция прошла и в Харькове - возле здания областной государственной администрации протестовали против назначения Шкарлета министром образования.

Участники акции сожгли символические деньги налогоплательщиков.

"Мы положили символические бумажные деньги в виде купюр по 100 гривень в коробку желто-голубого цвета, которая символизирует сферу образования, и подожгли их, показывая, что эти бюджетные деньги так же сжигает и Шкарлет. Это знак недоверия к новому назначенцу, который известен коррупционными действиями еще на должности ректора одного из черниговских вузов", - пояснил корреспонденту Укринформа координатор акции, лидер общественной организации "Украинские студенты - за свободу!" Денис Шаповалов.

По его словам, должность министра не может занимать коррупционер и плагиатор. "Есть свидетельства плагиата в научных работах Шкарлета. Поэтому настаиваем на увольнении этого должностного лица из-за недоверия", - отметил координатор акции.

В Харькове - акция против назначения Шкарлета министром образования // Фото: Вячеслав Мадиевский

Акция, в которой приняли участие более 40 активистов, длилась более часа. Участники скандировали "Шкарлету - нет!", они держали в руках плакаты: "Стоп Шкарлет" и "Нет - деградации образования!".

Протесты против министра образования Сергея Шкарлета прошли также в Николаеве, Хмельницком, Черновцах, Сумах, Киеве, Житомире, Чернигове, Луцке, Одессе, Тернополе и Кривом Роге.

17 декабря Верховная Рада назначила Шкарлета на должность министра образования и науки. Соответствующее постановление поддержали 226 народных депутатов.

В августе на сайте "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях" появилось сообщение о наличии академического плагиата в научных статьях Шкарлета к докторской диссертации.

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