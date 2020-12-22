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Херсонскому краеведческому музею передали артефакты с археологических раскопок

23.12.2020 / 06:08
Херсонскому областному краеведческому музею передали артефакты, найденные на археологических раскопках в этом году.

"Здесь представлены материалы, найденные во время полевого сезона 2020 года, который проводился на территории Херсонской области - на Красномаяцком позднескифском комплексе, Золотобалковском позднескифском комплексе и во время раскопок группы курганов вблизи села Юбилейного", - рассказал журналистам заместитель начальника областной инспекции по охране памятников истории и культуры Денис Сикоза.

Сикоза отметил, что все эти находки свидетельствуют о многообразии позднескифской культуры и о торговых связях скифов с тогдашним миром.

"Здесь представлены бусы из гагата, это не местный камень, он привозился с востока, обрабатывался или в Египте, или в греческих городах, а потом уже его закупали скифы. Также здесь есть застежка - фибула латенской схемы - такие застежки придумали кельты, но впоследствии эта система застежек распространилась на территорию современной Украины", - рассказал он.

Также областному краеведческому музею передали горшки срубной культуры, кремневые изделия и астрагал из захоронений ямной культуры, лепную курильницу и внутреннюю чашу от нее, импортную посуду (ее скифы закупали, выменивали), детский браслет.

"Сарматская культура - было найдено очень хорошо сохраненное сарматское захоронение, где было несколько сосудов, бусины, несколько бронзовых предметов. Здесь мы представили горшок сарматской культуры", - рассказал Сикоза.

Сейчас в области на учете состоит более 3 тысяч разновременных курганов - в одном могут быть захоронения разного времени. Все три экспедиции были спасательные, отметил сикоз. В Красном Маяке и Золотой Балке работали совместные экспедиции областной инспекции по охране памятников истории и культуры и Института археологии, в Юбилейном - Института археологии.

Как добавила директор музея Татьяна Братченко, артефакты нужно научно обработать перед тем, как их увидят посетители.

По словам директора департамента реализации гуманитарной политики ОГА Михаила Линецкого, важно, чтобы история региона не ограничивалась периодом от основания Херсона, поэтому нужно рассказывать, чем на этой территории жили люди в древности.

Источник

музей, Херсон, артефакты
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