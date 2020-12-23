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Пробки и ДТП: в Киеве - снегопад

24.12.2020 / 05:27
В Киеве из-за снегопада 23 декабря на дорогах столицы образовались заторы.

Так, было затруднено движение транспорта на всех центральных улицах, в частности на улице Крещатик, улице Васильковской, проспекте Победы, бульваре Леси Украинки.

На левом берегу города затруднено движение на Броварском проспекте, проспекте Шухевича, проспекте Бажана. Также заторы наблюдаются на всех въездах и выездах из Киева.

В то же время, по информации КП "Киевпастранс", из-за ряда ДТП в Киеве вследствие снегопада задерживается движение общественного транспорта.

На дорогах и тротуарах Киева работает 371 единица спецтехники.

Осадки возможны в течение ближайших трех дней.

Источник

пробки, снегопад, Киев
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