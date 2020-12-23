Пробки и ДТП: в Киеве - снегопад

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УПЦ собирает средства на подарки для детей-сирот из интернатов на линии разграничения23.12.2020 / 17:57
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В разных городах провели акции против назначения Шкарлета
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В Кабуле террористы пытались убить депутата, погибли люди
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Директор биржи "наварил" миллионы на афере с четырьмя банками - ГБР
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В Житомире установили первые табло-радары: будут фиксировать превышение скорости
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В Нидерландах ввели локдаун из-за вспышки COVID-19
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"Карантиные" рейды: полиция штрафует пассажиров без масок в столичном метро
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Правоохранители задержали на Киевщине вооруженную группу воров-"барсеточников"
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В центре Киева в офисе госорганизации обнаружили тайник с оружием и взрывчаткой
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"Янтарные" дельцы на Ривненщине предлагали полицейскому $1 миллион взятки
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