Войти | Зарегистрироваться
08:51

вторник,
29 декабря
Онлайн
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Фото Фото

В двухэтажном здании в Кривом Роге разрушилось перекрытие: один человек погиб, еще один госпитализирован

29.12.2020 / 07:14
В ночь на понедельник, 28 декабря, в Кривом Роге произошло разрушение перекрытия между первым этажом и подвалом двухэтажного неэксплуатируемого бесхозного здания, в результате чего один человек погиб, еще один госпитализирован.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"28-го декабря в 00:26 в Службу спасения "101" поступило сообщение о разрушении здания на улице Ферганская Металлургического района города Кривой Рог.

По прибытию к месту вызова, спасатели установили, что по неизвестным причинам произошло разрушение перекрытия между первым этажом и подвалом двухэтажного неэксплуатируемого бесхозного здания. В результате разрушения под завалом оказались два человека (лица без определенного места жительства)", - сказано в сообщении.

Одного мужчину спасатели достали из-под завалов в сознании и транспортировали с помощью медицинских носилок к автомобилю скорой медицинской помощи (госпитализирован в травматологическое отделение Криворожской городской больницы №1, состояние средней тяжести). Также, из-под завалов достали мужчину без признаков жизни (тело направлено на СМЭ).

Причина разрушения устанавливается.

К месту происшествия были привлечены 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления.

В двухэтажном здании в Кривом Роге разрушилось перекрытие: один человек погиб, еще один госпитализирован, - ГСЧС 01

В двухэтажном здании в Кривом Роге разрушилось перекрытие: один человек погиб, еще один госпитализирован, - ГСЧС 02

В двухэтажном здании в Кривом Роге разрушилось перекрытие: один человек погиб, еще один госпитализирован, - ГСЧС 03

Источник

Кривой Рог, разрушение перекрытия
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
28 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.