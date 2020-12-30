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В Хорватии произошло мощное землетрясение, погиб ребенок

30.12.2020 / 07:58
Сильное землетрясение магнитудой 6,3 по шкале Рихтера произошло в центре Хорватии недалеко от города Петриня во вторник, 29 декабря, между 12-ю и 15-ю часами.

Об этом сообщает Večernji list.

Эпицентр подземных толчков находился в трех километрах от Петрини.

Землетрясение ощутили в столице Хорватии Загребе (в 47 километрах от эпицентра), а также в соседней Боснии и Герцеговине, некоторых частях Сербии и даже Австрии.

Из Петрини сообщают о многочисленных повреждениях и разрушениях зданий. Также есть информация о гибели под завалами 13-летней девочки.

Кроме того, 28 декабря в центральной части Хорватии также произошло довольно ощутимое землетрясение силой 5,2 балла, которое в частности нанесло материальный ущерб тому же городу Петриня. Толчки зафиксировали в 6:28. Эпицентр землетрясения - вблизи города Сисак, то есть в 51 километре к юго-востоку от Загреба, на глубине пяти километров.

Также 22 марта 2020 г. землетрясение силой 5,3 балла нанесло большой ущерб Загребу. В результате стихии многие здания в историческом центре столицы Хорватии получили серьезные повреждения, разрушена частично и одна из двух башен старинного Загребского собора.

Источник

землетрясение, Хорватия
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