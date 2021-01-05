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На Прикарпатье сделали редкие снимки рыси в природе

05.01.2021 / 09:04
На Прикарпатье фотографу Мирону Марецкому удалось поймать в кадр рысей, живущих в Горганах.

Марецкий выставил несколько уникальных фото на своей странице в Фейсбуке.

По мнению заместителя директора Галицкого НПП Владимира Бучко, эти фотографии уже можно назвать "кадром 2021 года", так как "добыть" фото рыси, утверждает он, - большой фарт.

Рысь (Lynx) - род хищных млекопитающих семейства котовых (Felidae). Содержит 4 современных вида, распространенные в Евразии и Северной Америке. Рысь - типичная кошка, хотя величиной с большую собаку, на которую частично похожа своим уменьшенным телом и длинными ногами. У рыси очень характерная голова: сравнительно небольшая, округлая и очень выразительная. От других кошачьих рыси отличаются коротким хвостом, кисточками на концах ушей и длинными вибриссами.

Горганы - горный массив, система горных хребтов во внешней полосе скибовых Украинских Карпат. Расположен в Ивано-Франковской и частично Закарпатской областях.

Источник

рысь, Прикарпатье
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