На Прикарпатье сделали редкие снимки рыси в природе

Марецкий выставил несколько уникальных фото на своей странице в Фейсбуке.

По мнению заместителя директора Галицкого НПП Владимира Бучко, эти фотографии уже можно назвать "кадром 2021 года", так как "добыть" фото рыси, утверждает он, - большой фарт.

Рысь (Lynx) - род хищных млекопитающих семейства котовых (Felidae). Содержит 4 современных вида, распространенные в Евразии и Северной Америке. Рысь - типичная кошка, хотя величиной с большую собаку, на которую частично похожа своим уменьшенным телом и длинными ногами. У рыси очень характерная голова: сравнительно небольшая, округлая и очень выразительная. От других кошачьих рыси отличаются коротким хвостом, кисточками на концах ушей и длинными вибриссами.

Горганы - горный массив, система горных хребтов во внешней полосе скибовых Украинских Карпат. Расположен в Ивано-Франковской и частично Закарпатской областях.

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