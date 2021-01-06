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Фургон сбил подростков на Житомирщине, есть погибший

06.01.2021 / 08:21
В пгт Белокоровичи Олевского района Житомирщины водитель сбил насмерть 13-летнего подростка и травмировал его 15-летнего товарища.

Об этом сообщает 5 января отдел коммуникации полиции Житомирской области.

«Предварительно, около 22:20 4 января по ул. Гагарина поселка водитель «Фиат Добло Макси», двигаясь в направлении выезда из населенного пункта до автодороги Киев-Ковель, в темноте на неосвещенном участке дороги совершил наезд на группу подростков », - говорится в сообщении.

В результате ДТП 13-летний парень, житель пгт Белокоровичи, от полученных травм скончался на месте происшествия. 15-летнего парня госпитализировали с предварительным диагнозом открытый перелом ноги.

31-летнего водителя доставили в медицинское учреждение для проверки на употребление алкоголя. По внешним признакам, мужчина находился в состоянии опьянения.

Досудебное расследование продолжается по ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Источник

ДТП, Житомирская область
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