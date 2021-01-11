Войти | Зарегистрироваться
07:45

вторник,
12 января
Онлайн
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Фото Фото

На Ривненщине 19-летний водитель насмерть сбил двух пешеходов

12.01.2021 / 06:41
В Ривненской области вечером 10 января на трассе Киев-Чоп в результате ДТП погибли двое пешеходов.

Об этом сообщает управление Нацполиции области.

"Следственно-оперативная группа установила, что водитель автомобиля "Volkswagen Touareg", 19-летний житель Киева, допустил наезд на двух пешеходов, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм 38-ми и 44-летняя жительницы села Богдановка погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении.

ДТП произошло возле города Корец Ривненской области.

Отмечается, что в рамках уголовного производства, начатого по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель нескольких человек по части 3 статьи 286 УК Украины, следователи следственного управления изъяли автомобиль

"Водитель по внешним признакам был трезв, у него также отобрали биологические образцы на состояние опьянения", - добавили в полиции.

На Ривненщине 19-летний водитель насмерть сбил двух пешеходов, - полиция 02

На Ривненщине 19-летний водитель насмерть сбил двух пешеходов, - полиция 03

На Ривненщине 19-летний водитель насмерть сбил двух пешеходов, - полиция 01

Источник

 

ДТП, Ривненщина
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
11 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.