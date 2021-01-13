Житомирский Музей космонавтики приглашает в виртуальный 3D-тур

Об этом говорится в сообщении учреждения в Фейсбуке.

"Пока в Украине действуют карантинные ограничения, приглашаем вас посетить музей виртуально, с помощью 3D-тура, созданного рекламной компанией "Радуга" при поддержке Украинского культурного фонда", - говорится в сообщении.

Во время виртуального путешествия посетители смогут почувствовать себя покорителями космических глубин и пройтись под огромным космическим кораблем, подробно рассмотреть обломки метеорита, лунный грунт и узнать, какую пищу брали в полет космонавты.

Экспозицию музея создал народный художник Украины Анатолий Гайдамака.

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