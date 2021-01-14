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620 км/ч: Китай представил прототип поезда на магнитной подушке

14.01.2021 / 07:17
Прототип поезда, использующего технологию высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) на магнитной подушке, в среду сошел с конвейера и был введен в эксплуатацию в китайском городе Чэнду.

Об этом сообщает Синьхуа.

По заявлению Юго-Западного университета "Цзяотун", который выступает одним из проектировщиков, проектная скорость поезда составляет 620 км/ч.

В этот же день была запущена 165-метровая линия для тестирования новой технологии.

На церемонии был представлен 21-метровый локомотив, который медленно скользил по рельсам.

По мнению экспертов, по сравнению с другими технологиями на магнитной подвеске, технология ВТСП больше подходит для футуристической концепции сверхбыстрой транспортировки в вакуумных трубах, где поезда могут развивать скорость до более чем 1000 км /ч.

Данный проект на магнитной подвеске, объем инвестиций в который составляет 60 миллионов юаней (9,3 млн долл. США), был разработан совместно Юго-Западным университетом "Цзяотун", корпорациями "Китайские железные дороги" и CRRC Corporation Limited.

Напомним, в Пекине представили первый поезд китайской разработки, способный разгоняться до 350 км/ч при температуре до 40 градусов ниже нуля.

Источник

поезд, Китай
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