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Киев засыпало снегом

15.01.2021 / 07:50
Дорожники столицы в связи с интенсивными осадками работают в круглосуточном режиме.Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"На дорогах столицы работают 185 единиц спецтехники КК «Киевавтодор» и ​​более 400 человек из бригад ручной уборки. Как сообщает коммунальная корпорация, в связи с интенсивными осадками дорожники будут работать круглосуточно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дорожники продолжают обрабатывать улицы посыпочными материалами, чтобы не допустить гололеда. Уже использовали 213 тонн соли и 82 тонны песчано-соляной смеси. Особое внимание уделяется тротуарам, где работают 64 бригады ручной уборки (443 человека) и малогабаритная техника.

Водителей призывают не парковать автомобили вдоль проезжей части улиц и дорог, чтобы не мешать уборке снега специализированной техникой.

В Украине 15-16 января ожидается значительное снижение температуры. 15 января ночью и днем ​​до 3-8° мороза (днем на юге страны 0-5° мороза), в западных и северных областях до 9-14° мороза; 16 января ночью до 14-19°, в северных областях местами до 20-22° мороза, днем ​​до 11-16°; в южных областях и на Закарпатье ночью до 8-13°, днем ​​до 5-10° мороза.

Источник

снег, Киев
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