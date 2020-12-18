Директор биржи "наварил" миллионы на афере с четырьмя банками - ГБР

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Досудебным расследованием установлено, что гендиректор противоправно допустил субъекта хозяйствования к участию в торгах по продаже пула активов четырех неплатежеспособных банков, которыми руководят уполномоченные на ликвидацию лица ФГВФЛ , без внесения им обязательного гарантийного взноса в сумме 24 млн грн.

Вследствие согласованных действий участников торгов цена лота была снижена вдвое.

Так, 22 ноября 2019 г. указанный субъект хозяйствования стал победителем торгов, поскольку предложил наибольшую цену за пул активов, а именно 304 млн грн.

Однако он нарушил условия проведения аукциона, отказавшись от приобретения лотов, и право на приобретение активов перешло участнику аукциона, который предложил следующую по величине ставку - 150,5 млн грн, сообщили в ГБР.

Отмечается, что из-за нарушения со стороны субъекта хозяйствования сумма гарантийного взноса должна была быть перечислена указанным банкам. Однако средства не поступили на счета, поскольку вклад не был оплачен, что нанесло им 24 млн грн убытков.

В рамках указанного уголовного производства следователями проведено 7 санкционированных обысков, получены дополнительные доказательства в производстве.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Санкция инкриминируемой статьи ст. 364-1 ч. 2 Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде штрафа от 4000 до 6000 необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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