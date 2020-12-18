Войти | Зарегистрироваться
13:22

пятница,
18 декабря
Онлайн
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Фото Фото

Директор биржи "наварил" миллионы на афере с четырьмя банками - ГБР

18.12.2020 / 06:04
Следователи объявили подозрение генеральному директору торговой биржи в злоупотреблении полномочиями, повлекшем 24 млн грн убытков четырем банкам из-за неуплаты гарантийного взноса участникам торгов.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Досудебным расследованием установлено, что гендиректор противоправно допустил субъекта хозяйствования к участию в торгах по продаже пула активов четырех неплатежеспособных банков, которыми руководят уполномоченные на ликвидацию лица ФГВФЛ , без внесения им обязательного гарантийного взноса в сумме 24 млн грн.

Вследствие согласованных действий участников торгов цена лота была снижена вдвое.

Так, 22 ноября 2019 г. указанный субъект хозяйствования стал победителем торгов, поскольку предложил наибольшую цену за пул активов, а именно 304 млн грн.

Однако он нарушил условия проведения аукциона, отказавшись от приобретения лотов, и право на приобретение активов перешло участнику аукциона, который предложил следующую по величине ставку - 150,5 млн грн, сообщили в ГБР.

Отмечается, что из-за нарушения со стороны субъекта хозяйствования сумма гарантийного взноса должна была быть перечислена указанным банкам. Однако средства не поступили на счета, поскольку вклад не был оплачен, что нанесло им 24 млн грн убытков.

В рамках указанного уголовного производства следователями проведено 7 санкционированных обысков, получены дополнительные доказательства в производстве.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Санкция инкриминируемой статьи ст. 364-1 ч. 2 Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде штрафа от 4000 до 6000 необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Источник

афера, банки
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
18 декабря
17 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.