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Более 100 человек погибли в результате теракта в Кабуле

28.08.2021 / 10:18
Число погибших в результате взрывов в Кабуле превысило 100.

По данным афганского чиновника, общее количество погибших афганцев составляло 90 человек. Еще 150 получили ранения.

Кроме того, погибли 13 американских военнослужащих.

Это нападение стало самым смертоносным днем ​​для американских военных в Афганистане с 2011 года.

Напомним, ряд взрывов в Кабуле устроили террористы-смертники. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность.

Информация о количестве погибших постоянно обновляется.

Источник

теракт, Кабул
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