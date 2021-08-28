Взрывы в Кабуле: Байден приказал нанести ответный удар

Об этом шларечь в выступлении Байдена, которого цитирует The Guardian

Прямая речь: "Я также приказал своим командирам разработать оперативные планы по нанесению ударов по ключевым объектам, руководству и объектам ИГИЛ... Мы ответим с силой и точностью в наше время в том месте, которое выберем, в любой момент, который мы выберем".

Байден не сообщил подробностей о том, каким будет военное присутствие США в Афганистане после вывода войск. Он отметил, что "проинструктировал военных обо всем, что им нужно - если им понадобятся дополнительные силы, я их предоставлю". По его словам, американское командование заявило, что у них есть то, что им необходимо.

Напомним, ряд взрывов в Кабуле устроили террористы-смертники. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность.

Информация о количестве погибших постоянно обновляется.

Известно, что погибло 60 мирных афганцев и не менее 12 американских морских пехотинцев, ранения получили по меньшей мере 15 военных США. Министерство здравоохранения Афганистана сообщило, что по меньшей мере 140 человек получили ранения.

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