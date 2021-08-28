"Талибан" предложил Турции управление аэропортом Кабула – Эрдоган

Об этом заявил Эрдоган на пресс-конференции в Международном аэропорту Ататюрка в Стамбуле перед вылетом в Боснию и Герцеговину, "Anadolu Agency"

Турецкий лидер назвал запоздалым решение Германии работать с Турцией в вопросе управления аэропортом.

"Когда все покинули Афганистан, мы остались", – сказал Эрдоган.

Президент Турции осудил серию терактов в районе международного аэропорта имени Хамида Карзая в столице Афганистана Кабуле.

"Тот факт, что ДЕАШ совершила этот теракт в такой (критический) период, демонстрирует степень опасности этой террористической организации для региона и мира", – сказал он.

Эрдоган сообщил, что эвакуация контингента ВС Турции, несущего службу в Афганистане, продолжаетя и завершится в кратчайшие сроки.

Турецкий лидер сказал, что в Турции на данный момент находятся 300 тысяч мигрантов из Афганистана, в том числе не числящихся в списках МВД.

"Миграция – щепетильный вопрос для Анкары. Турция возводит стены практически везде – от границы с Ираном до границы с Ираком и Сирией", – отметил глава турецкого государства.

Говоря о возможности проведения переговоров с талибами, он заявил: "Турция не намерена спрашивать у кого-либо, с кем, где и когда какие переговоры вести".

Напомним: 15 августа боевики движения "Талибан" вошли в президентский дворец в столице Афганистана Кабуле, после чего власть в стране перешла к этому радикальному исламистскому движению. Это произошло на фоне выведения американских войск из Афганистана после 20-летней войны.

После прихода талибов к власти большинство стран закрыли посольства в Кабуле и эвакуируют своих граждан из Афганистана.

В условиях гражданской войны, которая не прекращалась после свержения прокоммунистического режима Мухаммеда Наджибулы 1992 года, талибы призывали афганское общество к единению и миру под знаменем ислама. В 1996 году боевики Талибана захватили Кабул, повалив режим президента Бурхануддина Раббани. До 1998 года боевики контролировали 90% территории Афганистана.

С ноября 1999 года против Талибана действуют международные санкции ООН за отказ выдать террориста Осаму бен Ладена и содействие террористической организации Аль-Каида.

После терактов 11 сентября 2001 года в США международная коалиция начала наступление в Афганистане, где базировалось руководство Аль-Каиды. До декабря 2001 года режим Талибана был свергнут. Ряд стран признали "Талибан" террористической организацией.

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