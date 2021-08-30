Макрон предлагает создать в Кабуле зону безопасности

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает DW.

"Это очень важно. Это создаст основу для действий ООН в чрезвычайной ситуации", - подчеркнул французский лидер

Прежде всего, заявил он в интервью Le Journal du Dimanche, такая зона безопасности позволила бы международному сообществу "сохранить давление" на "Талибан", захвативший власть в Афганистане.

Отмечается, что пять постоянных членов Совета Безопасности ООН - Франция, Великобритания, США, Россия и Китай - 30 августа обсудят ситуацию в Афганистане. "Париж и Лондон воспользуются возможностью представить свой проект резолюции по созданию "безопасной зоны" в Кабуле под контролем ООН, что позволит "продолжать гуманитарные операции", - говорится в публикации.

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