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Макрон предлагает создать в Кабуле зону безопасности

30.08.2021 / 11:49
Франция и Великобритания 30 августа обратятся к ООН с призывом создать зону безопасности в столице Афганистана для защиты гуманитарных операций.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает DW.

"Это очень важно. Это создаст основу для действий ООН в чрезвычайной ситуации", - подчеркнул французский лидер

Прежде всего, заявил он в интервью Le Journal du Dimanche, такая зона безопасности позволила бы международному сообществу "сохранить давление" на "Талибан", захвативший власть в Афганистане.

Отмечается, что пять постоянных членов Совета Безопасности ООН - Франция, Великобритания, США, Россия и Китай - 30 августа обсудят ситуацию в Афганистане. "Париж и Лондон воспользуются возможностью представить свой проект резолюции по созданию "безопасной зоны" в Кабуле под контролем ООН, что позволит "продолжать гуманитарные операции", - говорится в публикации.

Источник

Кабул, Макрон, зона безопасности
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