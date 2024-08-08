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Блінкен: Подальші атаки на Близькому Сході тільки увічнюють конфлікт

08.08.2024 / 11:14
Переговори про припинення вогню у Секторі Газа досягли фінальної стадії.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

За його словами, США працюють з Єгиптом і Катаром над укладенням угоди, щоб уникнути подальших дій на Близькому Сході.

"Усі в регіоні мають зрозуміти, що подальші атаки тільки увічнюють конфлікт, нестабільність, відсутність безпеки для всіх, і подальші атаки тільки підвищують ризик небезпечних наслідків, які ніхто не може передбачити і ніхто не може повністю контролювати", - заявив Блінкен.

Він підкреслив, що необхідно, щоб усі в регіоні оцінили ситуацію.

"Усвідомити ризик прорахунку й ухвалювати рішення, які дадуть змогу заспокоїти напруженість, а не посилити її. Це особливо актуально з огляду на вирішальний момент, у який ми перебуваємо на переговорах про припинення вогню в Газі", - зазначив він.

Блінкен
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