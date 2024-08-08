Войти | Зарегистрироваться
16:51

четверг,
08 августа
Онлайн
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
Країна
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
Масована ракетна атака росіян по Києву. Фото- й відеорепортаж з Охматдиту
Фото
Масована ракетна атака росіян по Києву. Фото- й відеорепортаж з Охматдиту
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Президентка ЄК: Євросоюз підтримуватиме Україну та її народ стільки, скільки буде потрібно

08.08.2024 / 09:10
Від початку повномасштабного російського вторгнення Європейський Союз надав Україні допомогу в розмірі майже EUR108 млрд, і підтримуватиме український народ стільки, скільки буде потрібно, заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"ЄС підтримує Україну з першого дня агресивної війни росії. З нашими державами-членами ми надали підтримку в розмірі майже EUR108 мільярдів. Україна переможе в цій війні за виживання. І ЄС підтримуватиме Україну та її народ стільки, скільки буде потрібно", - написала фон дер Ляєн на своїй сторінці в соцмережі Х у середу.

фон дер Ляєн
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
8 августа
7 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.