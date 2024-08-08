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МВС Польщі анонсувало революційний законопроєкт, який змінить систему цивільного захисту країни

08.08.2024 / 14:21
Міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Томаш Сємоняк анонсував завершення розробки нового законопроєкту, покликаного реформувати систему цивільного захисту країни з огляду на виклики повномасштабної агресії росії проти України.

Про таке він сказав в етері "Польського радіо", повідомляє "Європейська правда".

За словами Сємоняка, в польському МВС, Міністерстві оборони та Міністерстві фінансів "дуже інтенсивно працюють" над тим, аби вже в четвер, 8 серпня, завершити розробку над документом і передати на розгляд уряду.

Він додав, що проєкт "є революційним, він змінює систему цивільного захисту" і "тягне за собою багатомільярдні витрати".

"Тут потрібно добре відпрацювати всі деталі. Є ще місцеві органи влади, тому що ми хочемо, щоб місцеві органи влади дуже активно брали участь у цій системі, тому у них є багато питань, багато очікувань", – підкреслив очільник МВС Польщі.

Уряд Польщі ще в березні анонсував підготовку реформи цивільного захисту, яка має на меті створити нові процедури, а також процеси оповіщення про надзвичайні ситуації та механізми управління кризовими ситуаціями.

Вона також передбачатиме активну участь органів місцевої влади, які повинні будуть розробити плани евакуації цивільного населення та скласти перелік об'єктів культурної спадщини, а також сил і засобів, які можуть бути використані для проведення операцій.

Поштовхом для цього зокрема став аналіз, згідно з яким адекватними укриттями у разі надзвичайної ситуації були б забезпечені лише 4% поляків.

На цьому тлі мер Варшави Рафал Тшасковський обіцяв інвестувати 27 мільйонів євро у підготовку цивільних, покращення існуючих укриттів та обладнання нових.

Сємоняк, МВС Польщі
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