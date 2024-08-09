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лукашенко розповів, що станеться, якщо впаде росія

09.08.2024 / 17:27
Самопроголошений президент Білорусі олександр лукашенко зібрався у Мінську з міністрами внутрішніх справ країн-учасниць СНД.

Про це повідомило білоруське агентство "Белта".

"Може скластися ситуація так, що будь-яка з нас - держава - без цієї єдності не обійдеться. І якщо ми сьогодні це не зрозуміємо, з нами розберуться з кожним окремо. Але якщо впаде росія - ми в цю вирву всі будемо втягнуті", - заявив лукашенко.

"Ви знаєте, мужики, виходячи зі свого досвіду, скажу, що життя таке бурхливе зараз і дуже мінливе. Багато хто шукає вигоду, зокрема йдучи від загального нашого, створеного за радянських часів, тренду розвитку. Деякі (думають): "Подалі від росії будемо триматися, вона під санкціями. Ми якось боїмося потрапити під них і так далі. Шукаємо свою вигоду". Не робіть цього", - також заявив самопроголошений президент.

лукашенко
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