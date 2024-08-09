У трьох областях рф запровадили режим контртерористичної операції

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський національний антитерористичний комітет (нак) та виконувача обов'язки губернатора Курської області олексія смірнова.

Брянська область

російська сторона інформує, що відповідне рішення щодо режиму КТО у Брянській області було ухвалено начальника місцевого управлення фсб генерал-майором с.в. вороніним.

Правовий режим КТО запроваджується у Брянській області з 23:00 9 серпня. На який період часу - не уточнюється.

У заяві НОК вказується, що це здійснюється "у зв'язку з підвищенням рівня диверсійно-терористичних загроз з боку України".

Крім того, йдеться про відповідне сповіщення "взаємодіючих силових структур" та органів влади цієї області рф.

Курська область

Водночас влада Курської області також заявила про введення режиму КТО в регіоні. Й з аналогічних причин.

"За рішенням Національного антитерористичного комітету у зв'язку з підвищенням рівня диверсійно-терористичних загроз з боку України в Курській області запроваджено режим КТО", - йдеться у публікації курського губернатора в Telegram о 00:40.

Бєлгородська область

Також у російській нак заявили, що режим КТО запроваджується і в Бєлгородській області.

У заяві нак розповідається про "безпрецедентну спробу" з боку України "дестабілізувати обстановку у низці регіонів росії".

Також комітет каже, що у відповідних трьох регіонах вводяться "додаткові заходи", спрямовані на посилення антитерористичної захищеності.

Ситуація в прикордонних з Україною областях рф

Усі три регіони, де нині російська сторона запровадила режим КТО, межують з Україною на північному сході. З Брянської, Курської та Бєлгородської області росармія регулярно завдає ударів по українській території, також вони зокрема виконують роль логістичного хабу для загарбників.

Між тим у прикордонних з Україною областях російська влада раніше ініціювала створення фортифікаційних укріплень й "ліній оборони", лякаючи місцевих мешканців можливим "нападом" з боку України.

Проте у даних російських областях вже тривалий час скаржаться на повітряні атаки з боку України, під час яких фіксуються влучання, зокрема, по російських військових об'єктах, складах зброї, аеродромах, НПЗ, базах тощо. Й також час від часу відбуваються транскордонні рейди.