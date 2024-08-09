У білорусі погрожують поставити питання щодо закриття посольства України в Мінську

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруське державне агентство "Белта".

Після того, як самопроголошеному білоруському президенту олександру лукашенку примарились українські безпілотники, які залетіли в повітряний простір білорусі, до МЗС викликали тимчасову повірену у справах України в білорусі Ольгу Тимуш.

Як стверджує білоруське агентство з посиланням на прес-службу МЗС, українському повіреному заявили "рішучий протест" та передали відповідну ноту.

"Особливо було вказано на те, що якщо дипломатичне представництво України в білорусі не зможе впливати на запобігання таким провокаціям, білоруською стороною буде поставлено питання про доцільність його подальшої присутності в Мінську", - цитує агентство заяву міністерства.