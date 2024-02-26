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Мінінфраструктури України: Транспортний безвіз з Туреччиною продовжено

01.03.2024 / 16:25
Україна та Туреччина досягли важливої домовленості щодо продовження лібералізації вантажних перевезень, відомої як "транспортний безвіз". Це рішення було прийняте під час засідання комісії з перевезень, яке відбулося за участі команди Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України та Міністерства транспорту та інфраструктури Туреччини.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

Завдяки новим умовам, для виконання вантажних та транзитних перевезень між країнами не потрібно буде отримувати спеціальні дозволи, а також передбачається бездозвільний проїзд для в’їзду порожніх вантажівок. Крім того, кількість дозволів на вантажні перевезення збільшено на тисячу – до 3500.

"З усього експорту, що ми поставляємо до Туреччини, близько 15% – автомобільним транспортом. Турецькі компанії імпортують до нас саме автомобільним транспортом майже 60% з усього обсягу товарів", – підкреслив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Сергій Деркач, заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури, наголосив на важливості співпраці також у сфері пасажирських перевезень, зокрема, на верифікації міжнародних автобусних маршрутів та наданні можливостей для нерегулярних перевезень.

Зазначається, що лібералізація вантажних перевезень є частиною ширшої співпраці між Україною та Туреччиною, спрямованої на розвиток економік обох країн та зміцнення двосторонніх відносин.

Туреччина
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