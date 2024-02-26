Мінінфраструктури України: Транспортний безвіз з Туреччиною продовжено

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

Завдяки новим умовам, для виконання вантажних та транзитних перевезень між країнами не потрібно буде отримувати спеціальні дозволи, а також передбачається бездозвільний проїзд для в’їзду порожніх вантажівок. Крім того, кількість дозволів на вантажні перевезення збільшено на тисячу – до 3500.

"З усього експорту, що ми поставляємо до Туреччини, близько 15% – автомобільним транспортом. Турецькі компанії імпортують до нас саме автомобільним транспортом майже 60% з усього обсягу товарів", – підкреслив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Сергій Деркач, заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури, наголосив на важливості співпраці також у сфері пасажирських перевезень, зокрема, на верифікації міжнародних автобусних маршрутів та наданні можливостей для нерегулярних перевезень.

Зазначається, що лібералізація вантажних перевезень є частиною ширшої співпраці між Україною та Туреччиною, спрямованої на розвиток економік обох країн та зміцнення двосторонніх відносин.