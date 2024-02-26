Джонсон розповів, коли буде розглянуто законопроєкт про виділення Україні фінансування

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав у коментарі "Голосу Америки".

Джонсон зазначив, що Палата представників розглядає усі доступні варіанти стосовно додаткового фінансування на національну безпеку й повернеться до цього питання, "щойно уряд отримає фінансування".

Раніше на брифінгу 29 лютого спікер спрогнозував, що цього тижня Палата, ймовірно, не розглядатиме допомогу Україні, а натомість працюватиме над врегулюванням безпеки кордону та уникненням шатдауну.

"Якщо ми вже збираємося виправити все у цьому світі, ми повинні спочатку виправити Америку. Це означає дві речі: означає захист кордону і фінансування нашого уряду. І тому цього тижня ми дуже наполегливо працюємо, щоб зробити обидві ці речі", – заявив Джонсон.

Також під час брифінгу політик зауважив, що Сенату знадобилося чотири місяці, щоб ухвалити законопроєкт про додаткове фінансування, а Палата представників отримала документ півтора тижня тому.