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Джонсон розповів, коли буде розглянуто законопроєкт про виділення Україні фінансування

01.03.2024 / 14:21
Спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон заявив, що законопроєкт про додаткове фінансування Україні розглянуть, щойно буде вирішене питання з фінансуванням федерального уряду.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав у коментарі "Голосу Америки".

Джонсон зазначив, що Палата представників розглядає усі доступні варіанти стосовно додаткового фінансування на національну безпеку й повернеться до цього питання, "щойно уряд отримає фінансування".

Раніше на брифінгу 29 лютого спікер спрогнозував, що цього тижня Палата, ймовірно, не розглядатиме допомогу Україні, а натомість працюватиме над врегулюванням безпеки кордону та уникненням шатдауну.

"Якщо ми вже збираємося виправити все у цьому світі, ми повинні спочатку виправити Америку. Це означає дві речі: означає захист кордону і фінансування нашого уряду. І тому цього тижня ми дуже наполегливо працюємо, щоб зробити обидві ці речі", – заявив Джонсон.

Також під час брифінгу політик зауважив, що Сенату знадобилося чотири місяці, щоб ухвалити законопроєкт про додаткове фінансування, а Палата представників отримала документ півтора тижня тому.

Джонсон
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