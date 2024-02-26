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Байден підписав тимчасове фінансування уряду США в березні

02.03.2024 / 10:10
Президент США Джо Байден підписав документ про фінансування федеральних агентств, який дасть змогу продовжити їхню роботу в березні, йдеться на сайті Білого дому.

"Закон про подальші додаткові асигнування та інші продовження, 2024", який передбачає асигнування на 2024 фінансовий рік для федеральних агентств на продовження проєктів і заходів, що фінансуються в чотирьох із 12 щорічних законопроєктів про асигнування до 8 березня 2024 року. Для решти восьми законопроєктів про асигнування постійна резолюція передбачає фінансування до 22 березня 2024 року", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, що палата представників Конгресу США схвалила тимчасовий законопроєкт щодо фінансування федерального уряду до початку березня та запобігання частковому закриттю уряду, надіславши його президенту Джо Байдену для остаточного затвердження.

Байден
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