Байден підписав тимчасове фінансування уряду США в березні

"Закон про подальші додаткові асигнування та інші продовження, 2024", який передбачає асигнування на 2024 фінансовий рік для федеральних агентств на продовження проєктів і заходів, що фінансуються в чотирьох із 12 щорічних законопроєктів про асигнування до 8 березня 2024 року. Для решти восьми законопроєктів про асигнування постійна резолюція передбачає фінансування до 22 березня 2024 року", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, що палата представників Конгресу США схвалила тимчасовий законопроєкт щодо фінансування федерального уряду до початку березня та запобігання частковому закриттю уряду, надіславши його президенту Джо Байдену для остаточного затвердження.