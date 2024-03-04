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Федоров: Українські розробники оборонних технологій отримали $3 млн грантів

04.03.2024 / 16:25
Починаючи з квітня 2023 року учасники кластеру оборонних технологій Brave1 отримали на свої розробки $3 млн грантів.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами кластер оборонних технологій Brave1 профінансував 173 гранти на загальну суму $ 3 045 000 для розробників, які створюють оборонні інновації.

"Ці технології підсилюють військових, зберігають їхні життя й дають Силам оборони переваги на полі бою", - зауважив Федоров.

Він наголосив, що серед напрямів, за якими найбільше видали грантів, — роботизовані платформи та безпілотники.

Федоров нагадав, що кластер Brave1 запустили у квітні 2023 року з метою пришвидшити розвиток технологій, які допомагатимуть на полі бою і даватимуть змогу ефективно, інноваційно, якісно відповідати ворогу.

"До кластера може доєднатися кожен охочий, незалежно від того, є тільки ідея або вже прототип розробки. Brave1 супроводжує розробників на всіх етапах — від подання заявки до кодифікації за стандартами НАТО й контрактування", - підкреслив міністр.

Він додав, що у 2024 році на гранти від Brave1 у бюджеті закладено 1,5 млрд гривень, а суму грантів буде збільшено до 10, 25, 50, 100 та 200 тисяч доларів. Адже розвиток інновацій - серед головних пріоритетів для держави.

Федоров закликав розробників долучатися до кластеру Brave1.

Нагадаємо, українські розробники створили багаторазовий дрон-бомбер Hummel, який може нести вагу до 2 кг на відстань до 20 км. Дрон уже успішно використовують у підрозділах Сил оборони України на різних ділянках фронту.

Також в межах кластеру для розвитку військових технологій Brave1 українські розробники з команди FoxTac розробили платформу з дистанційним керуванням, яка здатна евакуйовувати поранених з поля бою.

Крім того, розробники зі SkyLab UA створили стратегічний ударний дрон Shoolika mk6. Безпілотник може завдавати точних ударів й особливо ефективний у нічних операціях — у нього топові нічні візуальні системи.

Нещодавно в Україні вперше законтрактували роботизовані турелі "ШаБля". Вони дозволять бійцям Сил оборони уражати цілі на фронті дистанційно.

Федоров
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