ISW: ЗСУ досягли тактично значущих успіхів у західній частині Запорізької області

Про це розповіли аналітики Інституту вивчення війни, передає РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Експерти зазначили, що на думку українських та американських джерел, зараз просування бійців ЗСУ може відбуватися на ділянках оборонних позицій військ рф, які є найскладнішою серією.

На кадрах з геолокацією, опублікованих 25 серпня, видно, що Сили оборони просунулися на 1,5 км на південний схід від Новопрокопівки (13 км на південь від Орєхова).

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 25 серпня, що ЗСУ зараз атакують через основний комплекс російських оборонних ліній уздовж напрямку українського наступу.

26 серпня агентство Reuters повідомило, що командир ЗСУ, який воює на південному напрямку, заявив про те, що українські сили вважають, що вони прорвали найскладнішу лінію російської оборони в цьому районі, і тепер зможуть просуватися швидше.

Повідомляється, що український командувач заявив, що бійці ЗСУ увійшли до районів, де вони зіткнулися лише з російськими "групами тилового забезпечення", і що він очікує, що подальший прорив у цих районах буде легшим.

російський "воєнкор" заявив 25 серпня, що ЗСУ атакували ділянки у напрямку тилових оборонних ліній біля Вербового (18 км на південний захід від Оріхова), що дозволяє припустити, що українські військові можуть знаходитись поблизу тактичних тилів у межах серії російських оборонних позицій, які вони нині проривають. При цьому експерти додають, що ці повідомлення не слід помилково інтерпретувати, як ті, хто вказує на українські сили, увійшли в тили росіян на оперативному рівні.

Також у звіті йдеться про те, що ЗСУ тепер з'являються в межах досяжності наступної серії підготовлених російських оборонних позицій, які можуть бути слабшими, ніж попередні комплекси оборони загарбників, але все ж таки є серйозною проблемою.

Ряд оборонних позицій, через які нині просуваються українські війська, складалися з щільних шарів мінних полів та укріплень, для утримання яких російські сили направили значні сили, техніку та сили.

Ряд російських оборонних позицій, які зараз знаходяться перед ЗСУ, ймовірно, складається з відносно більш безперервного комплексу протитанкових ровів; протитанкові перешкоди "зуби дракона"; і додаткові мінні поля (за цими перешкодами російські бойові позиції), що дуже схоже на першу російську лінію оборони.

В Інституті вивчення війни також звертають увагу, що розмір мінних полів у районі цієї серії підготовлених оборонних позицій не зрозумілий, хоча вони можуть бути заміновані меншою мірою, щоб дати військам рф, які діють на північ від цих позицій, можливість відступити.

"Крім того, ISW нещодавно підрахувала, що ця серія підготовлених оборонних позицій може бути захищена менш сильно, ніж позиції, які українські війська вже прорвали на півночі, хоча це залишається неясним", - йдеться у звіті.

Аналітики зазначають, що кожна з цих російських "ліній" є ешелонованими оборонними позиціями зі своїми передовими та тиловими позиціями, і важливо розрізняти тилові зони окремих російських оборонних позицій та оборони росіян на півдні України в цілому.

Так, оборонні "лінії" інтервентів також є умовними у тому сенсі, що підготовлені рф позиції неоднакові по всьому фронту на півдні України та не повністю укомплектовані. На південь від нинішнього настання ЗСУ є низка додаткових підготовлених оборонних позицій окупантів, хоча війська рф зможуть повною мірою використовувати ці позиції тільки в тому випадку, якщо вони мають доступний особовий склад і техніку для включення їх до згуртованих оборонних операцій.