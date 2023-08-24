МЗС України: У Криму День Незалежності став приводом для нової хвилі репресій проти кримських татар

Про це йдеться у заяві відомства від 26 серпня, передає Укрінформ.

Там кажуть, що 24 серпня о четвертій годині ранку російські силовики увірвалися з обшуками до будинків кримських татар у Бахчисараї та Бахчисарайському районі Криму.

Співробітники фсб затримали шістьох людей: Ремзі Німетулаєва, Руслана Асанова, Сейдамєта Мустафаєва, Амєтхана Умєрова та Ельдара Якубова. Серед затриманих також Абдулмеджит Сейтумеров, рідний брат двох кримських політв'язнів із Бахчисараю, заарештованих у березні 2020 року та засуджених до 14 та 17 років ув’язнення. Усі затримані — активісти «Кримської солідарності».

А 25 серпня окупанти в Криму склали протоколи більш ніж на два десятки затриманих кримських татар, які прийшли до Київського районного суду у Сімферополі підтримати своїх близьких та друзів.

«У відділку поліції всім затриманим видали повістки. Серед затриманих виявився також 64 річний Ремзі Зудієв, батько журналістки та правозахисниці Лутфіє Зудієвої, людина з низкою підтверджених хронічних хвороб, якого було позбавлено можливості обов’язкового приймання ліків», — йдеться у заяві.

Окупаційний «суд» виніс рішення щодо адміністративних арештів для низки кримських татар на терміни від 4 до 7 днів.

МЗС засудило ці переслідування за абсолютно сфабрикованими звинуваченнями та закликало міжнародну спільноту, зокрема учасників Міжнародної Кримської платформи, продовжувати чинити тиск на росію задля негайного звільнення усіх незаконно ув’язнених українських громадян.

Також міністерство закликало запровадити санкції щодо посадовців, причетних до переслідувань громадян України.