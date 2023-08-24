Войти | Зарегистрироваться
02:34

вторник,
29 августа
Онлайн
Зеленський: Міняти НАТО на наші землі, ну просто це не чесна навіть розмова... якась провокація
Країна
Зеленський: Міняти НАТО на наші землі, ну просто це не чесна навіть розмова... якась провокація
Шмигаль: Наше спільне завдання зараз – це максимально відновити та захистити енергосистему України
Країна
Шмигаль: Наше спільне завдання зараз – це максимально відновити та захистити енергосистему України
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Юсов: російська імперія вмирає, хоч і довго, в агоніях

28.08.2023 / 10:12
російська імперія історично вмирає, хоч і довго, в агоніях, і українці, на жаль, є не тільки свідками цього процесу, а і учасниками.

Про це у інтерв’ю ISLND TV заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, передає кореспондент Укрінформу.

«Диктатура завжди призводить до трагедій і колапсу тої держави, на території якої вона розвивається. І російська імперія, як би вона не називалася, історично вмирає. Довго, в агоніях, але вмирає. І ми на жаль під час такої яскравої агонії не тільки свідки, але і учасники цього процесу», - сказав він.

Відповідаючи на питання, чи є у рф якісь умови для нових заколотів, Юсов заявив, що потенційно, якщо порівнювати рф і Україну, то росія набагато більш вразлива і менш стабільна структура, у якій набагато більше різного роду потенційних конфліктів на різних рівнях – міжнаціональні, міжрелігійні, економічні тощо.

«І, звичайно, як у будь-якій вмираючій імперії, таких потенційних точок прориву є досить багато. Один сценарій – це продовження спроб заколотів. Але можуть бути і інші (сценарії – ред.)», - зазначив представник ГУР.

Він підтвердив, що воєнною розвідкою, зокрема, досліджуються і економічні процеси, які відбуваються у рф.

Юсов підтвердив, що стратегічно ці зміни у рф вже набули характеру незворотних. За його словами, це не означає, що завтра буде обвал і закінчаться навіть беляші: «на беляші ще деякий час буде вистачати».

Представник ГУР розповів, що у цілому у воєнній розвідці бачать стрімке падіння доходів у рф, зокрема нафтових, суїцидальну політику з точки зору продажу газу, в цілому урізання соцпрограм тощо.

«Так, є професійна робота рашистського центробанку – це треба визнати – але вона стратегічно не змінює ситуацію. Там є і деградація економіки, і проблеми з інвестиціями, і з технологіями. Там починаються проблеми з купівельною спроможністю, обвал виробництва у тому числі автотранспорту – це прекрасно видно, і багато чого іншого», - зазначив він.

За його словами, йдеться і про критичну залежність рф від імпорту, зокрема китайського, від покупців власної продукції, яких не так багато лишилося у світі.

«У принципі, путін із точки зору вбивці тої самої рф дуже ефективно і наполегливо працює», - переконаний Юсов.

Юсов
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
28 августа
27 августа
26 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.