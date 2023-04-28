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МО: Матеріали з порівнянням цін на закупівлю продуктів харчування для ЗСУ подаються некоректно

28.04.2023 / 09:10
Поширені у ЗМІ матеріали з порівнянням цін на закупівлю продуктів харчування для Збройних сил України та окремої військової частини Головного управління розвідки Міністерства оборони України подаються некоректно.

Про це йдеться в заяві Міноборони України.

"Дана інформація подається некоректно. По-перше, порівнюються категорично не тотожні речі. Оскільки для порівняння взято звіти про закупівлю саме продуктів і саме для харчування окремої військової частини ГУР МОУ безпосередньо за місцем постійної дислокації у місті Київ", - ідеться у заяві пресслужби Міноборони України.

У відомстві також наголосили, що для харчового забезпечення ЗСУ Міністерство оборони закуповує комплексну послугу з організації харчування за Каталогом продуктів, ціни на які вже враховують логістику, зокрема переважно доставку до районів ведення бойових дій.

"Послуга з організації харчування, по суті, це формат "їжа ходить за військовослужбовцем". Ціна послуги з організації харчування одного військовослужбовця складає від 137,04 грн до 144,06 грн на добу. По-третє, як правило, особовий склад Головного управління розвідки Міністерства оборони України під час виконання бойових завдань забезпечується харчуванням за тим же принципом, як і всі військовослужбовці ЗСУ - завдяки укладеним Міноборони договорам щодо послуг з організації харчування", - зазначили у відомстві.

Крім того, у заяві наголошують, що Міністерство оборони продовжує пошук рішень щодо забезпечення прозорих процедур закупівель та ефективних моделей організації харчування Збройних сил України.

Зокрема у першій половині квітня керівництво Міноборони провело зустріч із представниками великих торговельних мереж "КОЛО", "АТБ-Маркет", "ВАРУС", "АШАН", "Сільпо" (Fozzy Group) із метою долучити великих ритейлерів до процесу організації та безперебійного забезпечення харчуванням військовослужбовців.

"Представники мереж наголосили, що при існуючих вимогах забезпечення логістики продуктів - а саме за принципом гарантування доставки продуктів до частин при їх постійній передислокації, - є занадто ризикованим процесом для мережевого бізнесу при визначених цінах послуг з організації харчування одного військовослужбовця на добу згідно Каталогу (137,04-144,06 грн). За словами ритейлерів, вони низькі", - повідомили в Міноборони.

Крім того, наголошується, що для Збройних сил України не закуповують окремо продукти, а ціна в договорах враховує: приймання, зберігання, переміщення, освіження запасів продовольства, видачу продуктів харчування, їх облік та інші заходи, згідно із заявками командирів військових частин у визначених місцях.

Ціни договорів, а також додатки до них були оприлюднені Міноборони 28 лютого.

Міноборони
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