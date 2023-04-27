НБУ розпочинає оцінку стійкості банків та банківської системи

Проведяння цієї оцінки передбачено Меморандумом з Міжнародним валютним фондом про економічну та фінансову політику від 24 березня 2023 року.

В НБУ повідомили, що в умовах воєнного часу ця оцінка у 2023 році матиме низку особливостей та здійснюватиметься в три етапи:

перший – включатиме оцінку якості активів та прийнятності забезпечення за кредитними операціями, а також перевірку оцінки вартості майна, отриманого банком у заставу, та розрахунок нормативів достатності капіталу;

другий етап передбачає екстраполяцію результатів оцінки якості активів та прийнятності забезпечення на кредитні операції банку, що не потрапили у вибірку на першому етапі;

третій – оцінку показників діяльності банку за базовим сценарієм та визначення необхідних рівнів нормативів достатності капіталу. Технічне завдання та модель оцінки прогнозних показників діяльності банку буде окремо оприлюднено на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

У 2023 році оцінку проходитимуть 20 банків. Це фінустанови, що є лідерами за сукупністю показників обсягу зважених на ризик-активів, депозитів та кредитів фізичних осіб. Загальний розмір чистих активів цих банків становить понад 90% активів банківської системи.

Банки, які проходитимуть оцінку у 2023 році:

АТ КБ "ПриватБанк",

АТ "Ощадбанк",

АТ "Райффайзен Банк",

АТ "СЕНС БАНК",

АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК",

АТ "ПУМБ",

АТ "Укрексімбанк",

АБ "УКРГАЗБАНК",

АТ "ОТП БАНК",

АТ "УКРСИББАНК",

АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК",

АТ "КРЕДОБАНК",

АТ "А-БАНК",

АТ "ТАСКОМБАНК",

АТ "ПроКредит Банк",

АБ "Південний",

АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО",

ПАТ "БАНК ВОСТОК",

ПАТ "МТБ БАНК",

АТ "ПРАВЕКС БАНК".

Результати оцінки стійкості банків і банківської системи України буде оприлюднено до 31 березня 2024 року.