Войти | Зарегистрироваться
08:32

пятница,
28 апреля
Онлайн
Кабмін розширив повноваження військкоматів
Країна
Кабмін розширив повноваження військкоматів
ISW: ракетний терор росії проти енергетичної інфраструктури України остаточно провалився
Світ
ISW: ракетний терор росії проти енергетичної інфраструктури України остаточно провалився
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Економіка

НБУ розпочинає оцінку стійкості банків та банківської системи

27.04.2023 / 15:23
Національний банк України розпочинає оцінку стійкості банків та банківської системи для визначення реального стану банківського сектору.

Проведяння цієї оцінки передбачено Меморандумом з Міжнародним валютним фондом про економічну та фінансову політику від 24 березня 2023 року.

В НБУ повідомили, що в умовах воєнного часу ця оцінка у 2023 році матиме низку особливостей та здійснюватиметься в три етапи:

  • перший – включатиме оцінку якості активів та прийнятності забезпечення за кредитними операціями, а також перевірку оцінки вартості майна, отриманого банком у заставу, та розрахунок нормативів достатності капіталу;
  • другий етап передбачає екстраполяцію результатів оцінки якості активів та прийнятності забезпечення на кредитні операції банку, що не потрапили у вибірку на першому етапі;
  • третій – оцінку показників діяльності банку за базовим сценарієм та визначення необхідних рівнів нормативів достатності капіталу. Технічне завдання та модель оцінки прогнозних показників діяльності банку буде окремо оприлюднено на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

У 2023 році оцінку проходитимуть 20 банків. Це фінустанови, що є лідерами за сукупністю показників обсягу зважених на ризик-активів, депозитів та кредитів фізичних осіб. Загальний розмір чистих активів цих банків становить понад 90% активів банківської системи.

Банки, які проходитимуть оцінку у 2023 році:

  • АТ КБ "ПриватБанк",
  • АТ "Ощадбанк",
  • АТ "Райффайзен Банк",
  • АТ "СЕНС БАНК",
  • АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК",
  • АТ "ПУМБ",
  • АТ "Укрексімбанк",
  • АБ "УКРГАЗБАНК",
  • АТ "ОТП БАНК",
  • АТ "УКРСИББАНК",
  • АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК",
  • АТ "КРЕДОБАНК",
  • АТ "А-БАНК",
  • АТ "ТАСКОМБАНК",
  • АТ "ПроКредит Банк",
  • АБ "Південний",
  • АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО",
  • ПАТ "БАНК ВОСТОК",
  • ПАТ "МТБ БАНК",
  • АТ "ПРАВЕКС БАНК".

Результати оцінки стійкості банків і банківської системи України буде оприлюднено до 31 березня 2024 року.

НБУ, банківська система
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
27 апреля
26 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.