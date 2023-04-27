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Оцінка потреб України на відновлення подвоїться після визволення окупованих нині територій

27.04.2023 / 14:21
Оцінка потреб України на відновлення в $411 млрд, верифікована Світовим банком станом на 24 лютого 2023 року, подвоїться після визволення окупованих нині територій.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на двосторонній конференції з відновлення України в Римі.

"Росія завдала колосальних руйнувань: за оцінками СБ, тільки на контрольованій сьогодні території України наші збитки становлять понад EUR400 млрд. Це велика сума. Я впевнений, що після звільнення всієї території України ця сума подвоїться", - сказав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що український уряд "знає і бачить", як відбудовуватиметься Україна, і запросив італійські компанії не чекати, а активно долучатися до цього процесу. Він нагадав, що тільки цього року планується витратити на відновлення зруйнованих об'єктів понад $14 млрд.

"Переконаний, що відновлення України стане найбільшим бізнес- та інвестпроєктом на європейському континенті з часів Другої світової... Ми маємо спільну зацікавленість у проєктах відновлення. Я переконаний, що лідерство Італії для нас у цьому питанні надзвичайно цікаве, і ми запрошуємо італійські компанії, досвідчені, потужні, інвестувати сьогодні в Україну, реалізовувати проєкти відбудови, не вичікуючи, а починаючи вже сьогодні", - заявив Шмигаль.

Шмигаль
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