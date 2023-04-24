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Forbes: Сукупна вартість природних ресурсів України сягає майже $15 трлн

26.04.2023 / 16:25
За оцінкою Forbes, сукупна вартість природних ресурсів України сягає майже $15 трлн. При цьому понад 70% загальної суми припадають лише на три області – Донецьку, Дніпропетровську та Луганську.

У виданні повідомили, що востаннє держава рахувала сукупну вартість природних ресурсів у 2005 році. Тоді розвідані запаси оцінювалися в урядових документах у $7–10 трлн, зараз вони значно зросли.

В загальній вартості корисних копалин 62% забезпечує кам’яне вугілля, 14% – залізна руда, кожен з інших активів – менше 5%. Загальний обсяг корисних копалин – 111 млрд тонн.

За підрахунками експертів, Україна втратила 63 відсотків покладів вугілля, 11 відсотків родовищ нафти, 20 відсотків родовищ природного газу, 42 відсотки родовищ металів і 33 відсотки родовищ рідкісноземельних корисних копалин, у тому числі літію.

При цьому частина цих природних багатств була захоплена Москвою ще після російської анексії Криму у 2014 році.

За час війни в Україні Росія прибрала до своїх рук 41 родовище вугілля, 27 родовищ природного газу, 14 родовищ пропану, 9 родовищ нафти, шість родовищ залізної руди, два родовища титанової руди, два родовища цирконієвої руди, а також по одному - урану, золота і великий кар'єр з видобутку вапняку, який раніше використовувався для виробництва сталі в Україні.

Forbes, Україна, природні ресурси
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