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Железняк: Рівень незаконного обігу тютюнових виробів перевищив 20% від усього внутрішнього ринку

26.04.2023 / 15:22
Рівень незаконного обігу тютюнових виробів у 2022 році перевищив 20% від усього внутрішнього ринку, і це призвело до недоотримання держбюджетом 20 млрд грн податків.

Про це повідомив голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради (ТСК), народний депутат Ярослав Железняк.

Керівник ТСК підкреслив, що в Україні нелегальну роздрібну торгівлю тютюновими виробами здійснюють не лише "бабусі з розкладкою біля виходу з метро", а й великі телеграм-канали, які реалізують контрабандну та контрафактну продукцію.

"Це великі схеми виробництва цигарок без сплати податків", - зазначив Железняк.

Він вважає, що масштаби продажу нелегальної тютюнової продукції дозволяють говорити про цілий бізнес за принципом duty-free.

У процесі роботи ТСК методом аналізу податкового навантаження на тонну тютюнової сировини було виявлено дев'ять підприємств, які виробляють контрафактну продукцію і збувають її за так званою "другою формою", тобто за готівку.

За оприлюдненою Железняком інформацією, вже порушено кілька кримінальних справ проти чотирьох великих виробників, найгучніша серед яких зафіксована у м. Жовті води (Дніпропетровська обл.).

На наступному засіданні ТСК щодо незаконного обігу тютюнових виробів, яке призначено на 16 травня 2023 року, народні депутати заслухають звіт правоохоронних органів щодо проведених розслідувань.

Железняк, ТСК
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