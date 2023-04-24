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Кабмін продовжує пільгову ціну на електроенергію для населення ще на місяць

26.04.2023 / 12:14
Кабінет Міністрів вирішив не підвищувати ціни на електроенергію для населення до червня.

Про це йдеться в повідомленні уряду, передають Українські Новини.

"Уряд продовжує пільгову ціну на електроенергію для населення ще на місяць", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, вартість електроенергії для населення збережеться на рівні 1,44 гривні/кВт-год на перші 250 кВт-год на місяць.

Для тих, хто споживає понад 250 кВт-год електроенергії на місяць, тариф до 30 квітня збережеться на рівні 1,68 гривні/кВт-год.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року Кабмін вирішив не підвищувати ціни на електроенергію для населення до квітня, а у квітні - продовжив чинні тарифи до травня.

Кабмін знизив з жовтня 2021 року вартість електроенергії для населення на 14,3% до 1,44 гривні/кВт-год на перші 250 кВт-год на місяць, і залишив тариф на рівні 1,68 гривні/кВт-год для тих, хто споживає понад 250 кВт-год електроенергії за місяць.

Цей тариф було встановлено з 1 жовтня по 30 квітня 2022 року.

У квітні 2022 року дію тарифів було продовжено до 31 жовтня 2022 року.

електроенергія
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