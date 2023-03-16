Войти | Зарегистрироваться
09:23

суббота,
18 марта
Онлайн
Герус: В Україні з понеділка у деяких регіонах можна завершувати опалювальний сезон
Країна
Герус: В Україні з понеділка у деяких регіонах можна завершувати опалювальний сезон
У ДСНС нагадали про правила безпеки при використанні газових балонів
Країна
У ДСНС нагадали про правила безпеки при використанні газових балонів
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

У ВККС проходять люди Порошенка та грантові активісти

17.03.2023 / 19:25
Юридична спільнота обурена результатами конкурсу до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС), органу, який відповідає за добір суддівських кадрів.

Так, внаслідок непрозорої процедури, Комісія з підбору кандидатів на посаду члена ВККС привела до фіналу людей, тісно пов'язаних з екс-президентом Петром Порошенком та працівниками його адміністрації, зокрема екс-заступника голови АП Олексія Філатова.

Так, серед переможців конкурсу є Олексій Красовський, який працює під керівництвом Філатова.

Крім того, відбір успішно пройшли адвокат Андрій Козлов та суддя Ганна Вронська, які раніше працювали з Філатовим і мають з ним дружні та ділові відносини.

Як зазначають юристи, кандидати не проходили тести на знання законів та рівень IQ, усі рішення комісії не були мотивовані. Сам конкурс проходив не в Україні, а в Польщі, куди викликали членів комісії від української сторони, бо іноземці боялися і не хотіли відвідувати Україну через війну.

Як запевняють юристи, такий результат конкурсу тісно пов'язаний з тим, що до складу Комісії з відбору членів ВККС входив суддя Іван Міщенко, який став відомим завдяки відвідуванню Адміністрації Порошенка.

Окрім цього, юристи впевнені, що відповідальним за зміцнення позицій Порошенка у судовій системі є заступник голови ВП Володимира Зеленського Андрій Смирнов. Це, нібито, помста Смирнова Зеленському та Єрмаку за те, що йому загрожує звільнення з посади через корупційні скандали, нещодавно освячені у ЗМІ.

Порошенко, ВККС, Філатов, судді
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
17 марта
16 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.