Священник УПЦ розповів, як виникло таїнство Соборування

Таїнство Соборування (Єлеосвячення) має євангельське походження, його мета – зцілення людини від її недуг – тілесних та душевних.

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви, про це настоятель Свято-Воскресенського храму пам'яті загиблим та ветеранам Афганістану протоієрей Сергій Ющик розповів на YouTube-каналі «Православная Церковь».

«Православне догматичне богословське вчення говорить про те, що Таїнства відрізняються від інших богослужбових обрядів тим, що вони мають Боговстановленість. Тобто джерела Таїнств черпаємо не з богослужбової традиції, не з вимог чи бажань, а саме зі Святого Письма», - сказав отець Сергій.

Священник зазначив, що інформація про таїнство Соборування береться саме із книг Святого Письма.

«У Старому Завіті прообразом таїнства Соборування використовувався єлей для освячення або помазування пророків і царів. Найголовніше, що єлей використовувався для лікування фізичних недуг. З Новозавітних писань бачимо, що апостоли мазали олією багатьох і вони зцілювалися», - пояснив настоятель Воскресенського храму.

Він навів вказівки з книги Послання Якова, першого архієрея Єрусалимського, брата Божого: «Хто з вас хворий, хай покличе пресвітерів Церкви, і нехай помоляться над ним, помазавши його єлеєм в Ім'я Господнє» (Як. 5:14).

«Потрібно обов'язково розуміти, що хоча єлей і використовується для помазування, але сам він не освячує і не зцілює. Акцентуємо увагу на тому, що «молитва віри зцілить хворого, і відновить його Господь; і якщо він гріхи вчинив, простяться йому» (Як. 5:15)», - зазначив протоієрей Сергій Ющик.

Він звернув увагу на те, що необхідно, щоб Соборування звершував канонічний священик, а також важлива віра людини, яка приступає до таїнства. На завершення отець Сергій закликав сподіватися на слова Господа: «Не хочу смерті грішника, але щоб грішник навернувся від свого шляху і живий був» (Єз. 33:11).