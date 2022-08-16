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У столиці Соціальний відділ УПЦ годує сотні нужденних та безпритульних на вокзалі

16.08.2022 / 13:05
У столиці Соціальний відділ УПЦ годує сотні нужденних та безпритульних на вокзалі
Источник: Центр інформації УПЦ
На благодійні обіди збирається більше 100 безхатченків, пенсіонерів та нужденних

У столиці співробітники та волонтери Синодального відділу Української Православної Церкви з соціально-гуманітарних питань щотижня годують безхатченків та нужденних на Південному вокзалі.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на Телеграм «Церква допомагає», на благодійні обіди збирається більше 100 безхатченків, пенсіонерів та нужденних.

Усім, хто потребує, роздають одяг та ліки. Цієї зими Синодальний відділ облаштував біля вокзалу пункт обігріву з щоденним харчуванням та медичною допомогою. Під час сильних морозів православним волонтерам вдалося врятувати десятки бездомних.

Співробітниця Соціального відділу Анна у 2018 році організувала перші трапези на Південному залізничному вокзалі у Києві при підтримці благодійного фонду святителя Луки Кримського. Три роки тому цю ініціативу продовжив Синодальний відділ УПЦ з соціально-гуманітарних питань.

«Ранок кожної п’ятниці для Анни починається з приготування їжі для 100 людей. Це 20 літрів першої страви і стільки ж гарніру та чаю чи компоту. Свіжі страви волонтери везуть на вокзал близько 15-ої години і роздають усім бажаючим», - зазначили у Соціальному відділі.

Раніше на благодійну трапезу приходили лише бездомні, а зараз буває багато пенсіонерів, яким важко повноцінно харчуватися через невеликі пенсії.

«Буває важко кожного тижня годувати стільки людей, але Господь мене не залишає, і коли трапляються життєві складнощі, завжди допомагає. А люди дуже дякують за турботу, особливо старенькі бабусі, яким так складно жити у наш час», - поділилася Анна.

Підтримати Місію милосердя можна за реквізитами

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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