Керуючий справами УПЦ розповів про силу віри, яка є в кожному

Віра – це та сила, яка є у кожній людині.

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви, про це сказав керуючий справами УПЦ митрополит Антоній (Паканич) у проповіді.

«Віра – це та сила, яка у кожному з нас, у кожній людині. Лише віра, як концентрація всіх людських сил до Бога, дає результат – спасіння», – підкреслив керуючий справами УПЦ.

Владика зазначив, що врятувати може не влада, не розум, а лише віра.

За словами владики, розум не може врятувати, бо є раціональним і сприймає лише те, що може бути доведено з наукового погляду.

Митрополит Антоній нагадав, що лише Бог може заповнити ту порожнечу, яка є в людині.

«Тільки справжня віра, яка сповнюється благодаттю Божою, здатна вести людину по життю. Якщо ми наповнимо цю силу віри чимось іншим, то в результаті прийдемо в глухий кут. Тому що тільки Бог, як абсолютна Любов, може заповнити порожнечу, яка є в людині», – сказав владика.

Він навів слова одного з філософів 19 століття, який сказав, що віра починається тоді, коли людина забуває про себе. Є гріх, який вселяє в думки людини насіння сумніву та маловір'я, але завдяки силі віри людина справляється з цими випробуваннями.

«Лише коли людина довіряється і Богові, і Церкві, тоді вона наповнюється цією силою, яку ми називаємо вірою, тим, що дає нам життя», – наголосив митрополит Антоній.

Владика закликав віруючих збагачувати свою віру через добрі справи, боротьбу з гріхом, щоденне служіння ближнім.