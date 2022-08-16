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У Вінницькій, Рівненській та Ніжинській єпархіях УПЦ відспівали загиблих захисників України

15.08.2022 / 15:22
У Вінницькій, Рівненській та Ніжинській єпархіях УПЦ відспівали загиблих захисників України
Источник: Центр інформації УПЦ
Вічна пам’ять полеглим Героям

Священнослужителі Української Православної Церкви провели в останню дорогу військовослужбовців ЗСУ, які віддали свої життя, обороняючи нашу Батьківщину від російського вторгнення.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на news.church.ua, священники висловили співчуття рідним і закликали молитися за упокій загиблих героїв.

Священники Вінницької єпархії у селі Подільське Жмеринського району звершили чин похорону загиблого воїна Василя Олійника. Чин відспівування очолив благочинний Жмеринського округу протоієрей Ярослав Коромчевський у співслужінні з кліриками благочиння.

«‎Це вже друга втрата для родини. Цьогоріч 9 березня загинув двоюрідний брат Василя – Петро Каменецький. Коли Василь пішов підписувати контракт на службу, то сказав своїм сестрам, що йде служити до Петра», – повідомляє пресслужба Вінницької єпархії.

Поховали Василя Олійника поруч з братом Петром Каменецьким на кладовищі в селі Подільське.

Митрополит Варсонофій висловлює свої щирі співчуття родині та близьким загиблого Героя.

У Рівному 13 серпня у Пантелеймонівському храмі відспівали загиблого воїна В’ячеслава Цюзя. Чин похорону звершили священники Рівненського благочиння.

Загиблий був прихожанином Пантелеймонівської церкви. Друзі пригадують, що В’ячеслав був добрим християнином і хорошим сім‘янином, виховував трьох дітей, любив відвідувати храм Божий.

З 2014 року В’ячеслав Цюзь служив в АТО.

Загинув воїн В’ячеслав у Авдіївці, обороняючи Україну від повномасштабної російської агресії.

У Ніжинській єпархії 14 серпня благочинний Борзнянського округу протоієрей Іоанн Олинчук у співслужінні духовенства благочиння очолив чин похорону воїна Олега Олексійовича.

«Олег Олексійович народився 10 жовтня 1994 р. у с. Велика Загорівка Борзнянсього району Чернігівської області. Після початку війни воїн Олег став на захист України. Загинув, боронячи рідну землю під Бахмутом. Поховали Захисника Батьківщини в рідному селі», – йдеться у повідомленні пресслужби.

Вічна пам’ять полеглим Героям!

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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