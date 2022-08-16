У Харкові священники УПЦ передали ліки та обладнання медикам та ЗСУ

У Харкові священники Української Православної Церкви доправили ліки, медичні прилади та гуманітарну допомогу медикам Харкова та військовослужбовцям.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на прес-службу єпархії, харківський митрополит Онуфрій передав ліки та медичне обладнання до лікарні на залізничному транспорті № 1. Гуманітарну допомогу доправили до лікарні насельник Свято-Покровського чоловічого монастиря міста Харкова ієромонах Макарій.

Студенти Харківської духовної семінарії передали медичне обладнання та ліки до Харківського військового шпиталю.

Настоятель храму Озерянської ікони Божої матері у селі Озеряни ієрей Іоанн Левчук доставив з-за кордону та передав ЗСУ благодійну гуманітарну допомогу.