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У Харкові священники УПЦ передали ліки та обладнання медикам та ЗСУ

15.08.2022 / 15:02
У Харкові священники УПЦ передали ліки та обладнання медикам та ЗСУ
Источник: Центр інформації УПЦ
Студенти Харківської духовної семінарії передали медичне обладнання та ліки до Харківського військового шпиталю

У Харкові священники Української Православної Церкви доправили ліки, медичні прилади та гуманітарну допомогу медикам Харкова та військовослужбовцям.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на прес-службу єпархії, харківський митрополит Онуфрій передав ліки та медичне обладнання до лікарні на залізничному транспорті № 1. Гуманітарну допомогу доправили до лікарні насельник Свято-Покровського чоловічого монастиря міста Харкова ієромонах Макарій.

Студенти Харківської духовної семінарії передали медичне обладнання та ліки до Харківського військового шпиталю.

Настоятель храму Озерянської ікони Божої матері у селі Озеряни ієрей Іоанн Левчук доставив з-за кордону та передав ЗСУ благодійну гуманітарну допомогу.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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