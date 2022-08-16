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На Кіровоградщині віруючі УПЦ передали автомобіль для ЗСУ

16.08.2022 / 13:50
На Кіровоградщині віруючі УПЦ передали автомобіль для ЗСУ
Источник: Центр інформації УПЦ
Автомобіль придбала громада храму Благовіщення Пресвятої Богородиці

В Олександрії віруючі Української Православної Церкви зібрали гроші та придбали автомобіль для Захисників України.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ із посиланням на прес-службу єпархії, автомобіль придбала громада храму Благовіщення Пресвятої Богородиці.

Настоятель храму протоієрей Олександр Шнякін сердечно подякував друзям церкви за їхню небайдужість та допомогу у придбанні авто.

Як повідомлялося раніше, у Волинській єпархії на пожертвування духовенства та віруючих Української Православної Церкви придбали джип для медичних та евакуаційних цілей. Автомобіль придбали за благодійні пожертвування ченців Києво-Печерської лаври, настоятеля та парафіян «Афганського» храму Києва, священиків та віруючих УПЦ.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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