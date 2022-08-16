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У Почаєві УПЦ передали допомогу вимушеним переселенцям

16.08.2022 / 14:22
У Почаєві УПЦ передали допомогу вимушеним переселенцям
Источник: Центр інформації УПЦ
Гуманітарну допомогу роздадуть сім'ям з дітьми та громадянам України, які у зв'язку з військовими діями змушені були залишити свої будинки та проживають на території Почаєва

Ректор Почаївської духовної семінарії разом із студентами, викладачами та співробітниками благодійного фонду «Безпечний дім» передали гуманітарну допомогу для біженців.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ із посиланням на Фейсбук Центру надання соціальних послуг Почаївської міськради, було передано засоби особистої гігієни, медикаменти та дитяче харчування.

Гуманітарну допомогу роздадуть сім'ям з дітьми та громадянам України, які у зв'язку з військовими діями змушені були залишити свої будинки та проживають на території Почаєва.

Як повідомлялося раніше, ченці Києво-Печерської лаври передали гуманітарну допомогу мешканцям Чернігівської області, які постраждали від війни.

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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