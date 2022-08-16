Удобные кресла для игры

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Какие виды кресел для игры существуют
На странице Википедии выделяют три типа игровых кресел. Специалисты более склонны к следующей классификации:
1. Простые – объединили в себе функционал и комфорт. По внешним особенностям похожи на офисные модели. Есть функция регулировки высоты. Для настоящих профессиональных геймеров не подходят. Только для новичков. Не имеют специальных дополнительных приспособлений.
2. Эргономичные – отличаются повышенным комфортом. Высота и положение спинки регулируется. На корпусе можно увидеть сетку, которая предназначена для защиты от прилипания к конструкции в случае значительного выделения пота. Стандартно, имеет качественную верхнюю часть и недостаточно хороший низ. Лишено геймерских приспособлений.
3. Гоночные – предназначен для тех, кто любит «погонять». В таких вариантах регулируется практически каждый элемент. Очень удобная и комфортная спинка, сидение.
4. С полной комплектацией – это своеобразный «трон» для геймера. Не имеет колесиков. Высота регулируется. Есть встроенные колонки, аудио-разъемы.
Игровые кресла: выбираем грамотно
Прежде всего, необходимо определить для себя, действительно ли вы нуждаетесь в специальной мебели. Подумайте, сколько времени вы проводите за играми. В зависимости от этого подбирайте простую или модель с полной комплектацией.
Следующий критерий выбора – удобство и безопасность нового приобретения. Конструкции повышенного комфорта потребуются в том случае, если вы практически не можете жить без игры.
Не стоит забывать и о функционале. Сиденье, спинка должны регулироваться, что позволяет установить наиболее подходящее для вас положение.
Присмотритесь к материалу обивки. Традиционно используют искусственную кожу или ткань. Они имеют свои характеристики, требования к пользователю.
Если вы отдали предпочтение кожаной обивке, не стоит контактировать с ней больше 2-х часов. Ваше тело попросту начнет париться и прилипать, что тянет за собой ряд неудобств. Дешевая ткань также не вариант. Со временем на ней появятся пятна, очистить которые не всегда удается. А замена материала невозможна.
Специалисты рекомендуют также учитывать при покупке геймерского трона:
· качество швов;
· наличие отдельных элементов;
· надежность конструкции;
· составляющие;
· срок службы;
· функциональность;
· практичность;
· отношение цены и качества.
Стоит отдельно сказать о кастомизации – настройка девайса под себя. Проще говоря, если вам нужны подлокотники, вы их устанавливаете, и наоборот. Такая функция очень полезна, если вы решили купить компьютерное игровое кресло для своего ребенка. Он будет расти, и вы сможете, время от времени, регулировать параметры изделия в соответствии с изменениями организма. Но только при условии, что вы приобретете качественный товар.
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