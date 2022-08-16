Благодійний фонд Предстоятеля УПЦ оплатив перебування у літньому таборі дітей, які постраждали від війни

Благодійний фонд Блаженнішого Митрополита Онуфрія «Мир вам» перерахував до дитячого табору «Шанс» 100 тис гривень для оплати відпочинку дітей, чиї родини вимушено покинули свої будинки внаслідок війни.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на news.church.ua, перша зміна проходила у липні, друга – з 4 по 16 серпня. У першому заїзді в таборі відпочили понад сто дітей, з них 35 – із сімей вимушених переселенців.

«Діти не лише насолоджувалися відпочинком, а й проходили психологічну реабілітацію. Програма включала богослужіння, зустрічі зі священиками, консультації досвідчених психологів, спортивні та туристичні заходи на відкритому повітрі, здорове харчування, ігрову психо- й арт-терапію та командні ігри. Також діти вирушили у традиційну одноденну хресну ходу у Бакотський скельний монастир», - йдеться у повідомленні.

Дитячий табір «Шанс» знаходиться в одному із найкрасивіших місць України – на річці Дністер біля Бакотської затоки у Хмельницькій області.