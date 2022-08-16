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В УПЦ завтра святкують 8-річчя інтронізації Митрополита Онуфрія

16.08.2022 / 17:20
В УПЦ завтра святкують 8-річчя інтронізації Митрополита Онуфрія
Источник: Центр інформації УПЦ
13 серпня 2014 року Митрополит Онуфрій став 122 Київським Митрополитом

В Українській Православній Церкві 17 серпня святкують 8-річчя інтронізації Митрополита Онуфрія на кафедру Київських Митрополитів.

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви, на площі перед Успенським собором Києво-Печерської лаври о 8.30 розпочнеться Божественна літургія, на яку прибудуть єпископат, духовенство та віруючі УПЦ.

З перших років незалежності України чинний Предстоятель Української Православної Церкви Блаженніший Митрополит Онуфрій очолював Чернівецько-Буковинську єпархію УПЦ.

У лютому 2014 року під час тяжкої хвороби Предстоятеля УПЦ Блаженнішого Митрополита Володимира Священний Синод УПЦ обрав митрополита Онуфрія місцеблюстителем Київської кафедри.

13 серпня 2014 року Митрополит Онуфрій став 122 Київським Митрополитом.

Інтронізація відбулася 17 серпня 2014 року.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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