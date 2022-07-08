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Община УПЦ передала в Николаев нуждающимся 20 тонн воды

07.07.2022 / 16:30
Община УПЦ передала в Николаев нуждающимся 20 тонн воды
Источник: Центр информации УПЦ
Настоятель храма протоиерей Василий Шевяков вместе с прихожанами собрали для нуждающихся в Николаеве второй транспорт с водой

На Одесчине Иоанно-Предтеченский храма Украинской Православной Церкви в селе Иваново отправили 20 тонн воды в Николаев, где поврежден водопровод.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, настоятель храма протоиерей Василий Шевяков вместе с прихожанами собрали для нуждающихся в Николаеве второй транспорт с водой.

«По благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, в общей сложности передали уже 20 тонн питьевой воды для нужд николаевцев. Жители прифронтового Николаева почти 3 месяца испытывают нехватку воды после повреждения городского водопровода в результате боевых действий», - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось, в Одессе детям из малообеспеченных семей, детям-инвалидам и вынужденным переселенцам передали помощь от Украинской Православной Церкви. Детям приобрели и передали гаджеты для дистанционного образования.

Источник: Inpress.ua
гуманитарная помощь, Николаев, УПЦ
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